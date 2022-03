Stiri pe aceeasi tema

Uniunea Europeana ii va primi pe toti cei care fug de violenta dezlantuita de Rusia in Ucraina, a declarat vineri sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de Reuters.

Danuț Pop, liderul PER, critica ferm decizia lui Vladimir Putin de a invada Ucraina și solicita comunitații internaționale solidaritate

Rectorul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), prof. univ. dr. Remus Pricopie, condamna acțiunile iresponsabile ale președintelui Vladimir Putin și considera ca este necesara o reacție ferma din partea societații civile, a mediului academic, a oamenilor de cultura, a tuturor…

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters.

Ministrul de externe german Annalena Baerbock a acuzat luni Rusia ca joaca un joc "iresponsabil" cu populatia civila din estul Ucrainei, invitand-o sa revina la masa negocierilor, relateaza Reuters.

Rusia genereaza o "amenintare inacceptabila" asupra "arhitecturii de pace a Europei", a afirmat vineri ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, in discursul rostit la Conferinta pentru Securitate de la Munchen, cerand Moscovei sa reduca tensiunile la frontiera cu Ucraina.

Ministrul de externe german Annalena Baerbock a declarat vineri ca, in virtutea istoriei celui de-al Doilea Razboi Mondial, tara sa are datoria de a sustine pacea prin alte mijloace decat livrarea de arme, motivand astfel din nou decizia Germaniei de a nu furniza Ucrainei armament pentru ca aceasta…

Premierul Italiei, Mario Draghi, a raspuns pozitiv la invitatia presedintelui rus Vladimir Putin de a veni in vizita la Moscova "cat mai curand posibil", a anuntat joi, din capitala rusa, ministrul afacerilor externe italian Luigi Di Maio, informeaza AFP.