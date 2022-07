Stiri pe aceeasi tema

- 47 de politisti au fost raniti la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, in timpul protestelor de marti fata de concesiile guvernului in favoarea drepturilor etnicilor bulgari, in cadrul negocierilor de aderare la UE, a transmis miercuri agentia Makfax, citand fortele de ordine, potrivit dpa cu referire…

- Sindicatele au anuntat ca se asteapta ca zeci de mii de oameni sa participe la un protest la Bruxelles. Trenurile circula, partial, pentru a permite protestatarilor sa ajunga in capitala. Aeroportul din Bruxelles a anuntat ca nu poate permite zborurilor de pasageri sa plece, deoarece greva s-a extins…

- UPDATE, ora 09:35: Macron a ajuns la intalnirea cu Iohannis de la baza militara “Mihail Kogalniceanu”. Au fost intonate imnurile Franței și Romaniei. Presedintii Romaniei, Klaus Iohannis, si Frantei , Emmanuel Macron, se intalnesc in aceasta dimineata la Baza Aeriana „Mihail Kogalniceanu” din judetul…

- In urma rezultatelor primei zile a summit-ului de la Bruxelles, liderii țarilor Uniunii Europene (UE) au convenit asupra interzicerii parțiale a importului de petrol rusesc, a anunțat pe Twitter șeful Consiliului European, Charles Michel. Potrivit acestuia, embargoul va fi impus importului a doua treimi…

- Adresandu-se liderilor UE prezenti luni la summitul Consiliului European de la Bruxelles, Zelensky a cerut blocului sa mentina un sentiment de unitate in fata agresiunii ruse. ”Este timpul ca voi sa deveniti nu separati, ci un intreg. Ucraina a demonstrat de ce toata lumea trebuie sa fie unita. Cu totii…

- Romania de acord cu noi sanctiuni pt Rusia-privind importul de petrol+gaze Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. România este de acord cu al saselea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei, care priveste importurile de petrol si gaze. Anuntul a fost…

- Șefa statului, Maia Sandu, s-a intilnit astazi, la Bruxelles, cu Prim-ministrul Regatului Belgiei, Alexander De Croo. Cei doi oficiali au discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și Regatul Belgiei, despre evoluțiile de securitate din regiune și despre agenda europeana a țarii noastre. „I-am…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se afla acum intr-o vizita de lucru la Bruxelles. Șefa statului a publicat primele imagini din cadrul acesteia. „M-am bucurat sa-l revad, la Bruxelles, pe Charles Michel, președintele Consiliului European, care a vizitat recent țara noastra in semn de solidaritate…