- Scandal ca la ușa cortului intre doua vedete care s-au iubit! Cunoscuta actrița de seriale de televiziune Ioana Picoș se afla in plin proces de divorț cu soțul ei, Mihai Fagadaru. Barbatul aduce acuzatii grave vedetei Antena 1 si spune ca nu il lasa sa-si vada copiii, desi are o decizie in instanta…

- Un scandal intre doua familii a avut loc joi seara pe o strada din Babadag, politistii intervenind si reusind sa aplaneze conflictul. Opt persoane au fost duse la audierei si zona respectiva va fi monitorizata, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…

- "In aceasta dimineata, o patrula a Serviciului de Politie pentru Centrul Vechi din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost solicitata de agentii de paza ai unui restaurant de tip fast-food din sectorul 3, sa intervina intrucat in interiorul localului se afla un barbat…

- Barcelona si-a ales echipamentul de antrenament pentru sezonul viitor. Designul este format din mai multe patrate de diferite dimensiuni, in stil 3D, inspirat de tehnica mozaicului "trencadis" al lui Antoni Gaudi, anunța MEDIAFAX.Presa din Spania a publicat tricoul pe care-l va imbraca Messi…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița fac cercetari intr-un dosar penal privind fapte de «evaziune fiscala» comise de reprezentanții unei frizerii din Slobozia. Potrivit informațiilor, respectiva unitate a fost deschisa ilegal in…

- Polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe și Periculoase Ilfov au efectuat noi percheziții la punctele de lucru ale unor persoane juridice din județul Giurgiu, intr-un dosar penal, in care se efectueaza cercetari pentru nerespectarea masurilor privind eliminarea deșeurilor periculoase. In urma…

- Polițiștii bucureșteni de la Secția 19 au vazut trei barbați intr-o disputa verbala cu un taximetrist. Cercetandu-i pe cei trei, oamenii legii au identificat asupra lor trei televizoare, tinerii neputand explica proveniența, a informat Poliția Capitalei.In urma audierilor și a cercetarilor efectuate,…

- In timp ce America a dat in clocot dupa ce un polițist a sugrumat un barbat neinarmat, in plina strada, jandarmerița din Suceava care a gazat mortal un suspect țintuit la pamant de colegii sai zburda in libertate și continua sa incalce legea.