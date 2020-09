Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul Investigații Criminale-Sector 1 pun in aplicare la momentul transmiterii știrii 15 percheziții in București, Ilfov și Teleorman. Descinderile vizeaza clanuri interlope. UPDATE. In urma activitaților de astazi polițiștii au ridicat…

- O femeie a depus mai multe sesizari la Politie dupa ce a fost agresata si amenintata constant de catre fiul sau. Chiar Parchetul a depus in instanta o solicitare pentru emiterea unui ordin de protectie impotriva agresorului, dar judecatorii au respins cererea.

- Șefii polițistului care a dat cu bațu-n balta in declarația de avere și a bagat-o in belele pe soție, șefa in cadrul IPJ Ilfov, au rezolvat problema: agentul nu mai lucreaza la Secția 2!

- Parintii baiatului si cei ai fetitei care au avut un conflict in parcul din localitatea Parta, din judetul Timis, s-au impacat, iar plangerea depusa la Politie a fost retrasa, astfel ca politistii s-au vazut in situatia de a nu mai putea cerceta acest caz si de a nu mai putea aplica sanctiuni, potrivit…

- Un barbat dn Strașeni a fost reținut de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului sec. Botanica din cadrul Direcției de Poliție din Chișinau, pentru comiterea unui furt de carucior pentru copii. Cazul ar fi avut loc in seara zilei de 12 august, in sectorul Botanica al capitalei. Daca…

- Șefa Biroului de Presa al Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov ar putea da cu subsemnatul, in fața colegilor, din cauza unei declarații de avere buclucașe, care a fost depusa de soțul ei, agent la Poliția Capitalei.

- „Respinge apelul formulat de apelantul Postarnac Costica impotriva sentintei civile nr. 6870/16.08.2020 pronuntata de Judecatoria Iasi, sentinta pe care o pastreaza. Definitiva. Pronuntata astazi, 18.08.2020", se arata in decizia Tribunalului Iasi. Anterior, Judecatoria a decis sa respinga candidatura…

- bull; Comunicat al Agentiei Nationale de Integritate. Agentia Nationala de Integritate a precizat astazi pe site ul oficial, prin intermediul unui comunicat, ca a constatat starea de incompatibilitate si conflictul de interese in materie administrativa in cazul a zece persoane prevazute de Legea nr.…