- Pana cand Pro TV-ul va anunța noul sezon al emisiunii unde crediteaza afaceri, Cristina Batlan, leoaica de la ”Imperiul Leilor”, și-a testat angajații. Diseara incepe ”Șef sub acoperire”, emisiunea unde managerii și investitorii renunța la confortul biroului și intra in propria companie ascunși sub…

- Pentru Victoraș Micula, automobilele, oricat de luxoase ori puternice sunt, precum Lamborghini-ul din garajul sau, au devenit banale. Pilot cu acte in regula, extravagantul moștenitor al imperiului de sute de milioane de euro ridicat de tatal sau, magnatul Viorel Micula, Victoraș a trecut de la elicopter,…

- Astazi incepe un nou sezon „Șef sub acoperire”. Cristina Batlan intra in propria companie sub o alta identitate. Antreprenoarea deține un brand de succes, cu o cifra de afaceri de 17 milioane de euro.Cel de-al treilea sezon al show-ului care ii pune pe directorii unor companii de renume din Romania…

- Un roman din Iași, care a stat mai mulți ani in Marea Britanie impreuna cu familia sa, s-a intors in țara pentru a pune pe picioare o afacere. El s-a inspirat dupa un model de afacere pe care l-a vazut acolo, iar acum are acum 200 de angajați și cifra de afaceri de 2,8 milioane de lei.

- Turcia a introdus o taxa turistica de la 1 ianuarie 2023. Astfel, turiștii vor trebui sa scoata mai mulți bani din buzunar, daca iși planifica o vacanța in Turcia. Turcia a introdus, de la 1 ianuarie 2023, o taxa pentru turiști. Astfel, vizitatorii sunt obligați sa plateasca o taxa suplimentara de 2%…

- Operațiune masiva a DNA in vamile din Romania. Procurorii au facut percheziții in peste 160 de adrese din toata țara, inclusiv la sediul Biroului Vamal Iași. Anchetatorii vorbesc de fapte de evaziune fiscala savarșite in ultimul an. Angajații din vami ar fi importat din Turcia articole textile contrafacute,…