- Sefa Comisiei Electorale Centrale din Bulgaria, Stefka Stoeva, si-a anuntat joi colegii ca demisioneaza, deoarece nu a fost luata in considerare in mod corespunzator utilizarea automatelor de votare, transmite dpa. Parlamentul de la Sofia urmeaza probabil sa aprobe demisia saptamana viitoare, mentioneaza…

- Danail Kirilov, ministrul bulgar al Justitiei, a demisionat miercuri, in contextul protestelor fata de eforturile insuficiente in combaterea coruptiei, potrivit Reuters. Premierul Boiko Borisov, supus presiunilor pentru a demisiona si el, se gandeste daca va accepta demisia ministrului Justitiei, a…

- Ministrul irlandez al Agriculturii, Dara Calleary si-a prezentat vineri demisia dupa ce au aparut informatii in presa referitoare la participarea sa la un dineu unde erau peste 80 de persoane, semnificativ mai mult decit numarul maxim autorizat in contextul restrictiilor legate de pandemia de coronavirus,…

- Mii de bulgari au ieșit miercuri seara pe strazile din centrul orașului Sofia pentru a treia saptamâna la rând pentru a cere demisia primului ministru conservator, Boyko Borisov, potrivit AFP.Peste 5.000 de oameni au scandat în fașa guvernului „Demisia!”, au facut…

- Constanteanca Simona Halep, numarul 2 mondial, a renuntat sa participe la turneul WTA de la Palermo din cauza carantinei obligatorii impuse in Italia pentru orice persoana care vine din Romania sau Bulgaria.Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, a renuntat sa participe la turneul…

- Protestatarii care s-au adunat duminica in centrul Sofiei pentru a unsprezecea zi consecutiva, cu scopul de a cere demisia guvernului, au de gand sa blocheze luni accesul in parlament si in alte institutii publice din Bulgaria, informeaza EFE. „In aceasta seara vom posta (online) instructiuni despre…

