- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat, in urma cu aproximativ 24 de ore, ca epidemia de coronavirus a devenit pandemie, iar cu aceasta ocazie Ministerul Afacerilor Interne din Romania a venit cu noi recomandari pentru populație. Printre cele 15 recomandari ale reprezentanților MAI se regasesc:…

- In spațiul public au aparut mai multe masuri care promit sa țina oamenii departe de coronavirus, insa acestea sunt doar mituri, iar autoritațile fac apel sa se țina cont doar de recomandarile oficiale, potrivit Mediafax.Exista multe postari pe Facebook care sugereaza ca usturoiul tine coronavirusul…

- Angajatii din Parlament sunt sfatuiti sa urmeze regulile anuntate de ministerul Sanatatii impotriva raspandirii coronavirusului. Acestia sunt indemnati sa spele des pe maini, iar acum au la dispozitie si un gel dezinfectant, insa acesta e lipit de o masuta. Trei cazuri de coronavirus au fost confirmate…

- Intrebat daca exista cazuri nedeclarate sau ascunse de coronavirus in Romania, Raed Arafat a raspuns ferm:”Exclus! O țara care ascunde infecțiile cu coronavirus și nu le anunța public va fi foarte condamnata pe plan internațional. Nu poți sa spui ca ascunzi cateva cazuri in Romania ca nu ai vrut sa…

- Lipsa de maști și de alte echipamente de protecție impotriva coronavirusului, dar și panica sunt principalele probleme ridicate de șeful Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul unei reuniuni a OMS, la Geneva. Pe langa penuria de echipamente de protecție impotriva…

- O ordonanța de urgența va fi elaborata pentru cumpararea de echipamente necesare prevenirii si combaterii unor eventuale cazuri de infectie cu coronavirus in Romania, au anunțat ministrii Afacerilor Interne si Sanatatii, Marcel Vela si Victor Costache.

- Marile companii chineze se implica in lupta impotriva coronavirusului. Și Bill Gates a promis ca va dona o suma considerabila pentru descoperirea cat mai rapida a unui vaccin, transmite Mediafax.Potrivit YahooNews, Jack Ma, cel mai bogat om din China și fondatorul Alibaba, va dona 14,5 milioane de dolari…

- Oamenii de știința din Australia au devenit primii care au recreat noul tip de coronavirus in afara Chinei și au informat ca aceasta este „o reușita semnificativa” in lupta impotriva virusului, informeaza BBC.Descoperirea va fi comunicata Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), in speranța…