- In contextual imbolnavirilor masive de COVID, la „Sfantul Ioan” au inceput externarile inca de miercuri. Cei mai mulți sunt pacienți de la Secția de Chirurgie. Au fost externați deja 37, iar cei care au ramas urmeaza a fi fie externați, fie transferați in alte spitale in funcție de decizia medicului…

- Medicii din Romania cer noi restricții pentru limitarea COVID-19. „Pacienții nu au loc la ATI. E nevoie de masuri restrictive mult mai exigente” Medicii din Romania cer noi restricții pentru limitarea COVID-19. „Pacienții nu au loc la ATI. E nevoie de masuri restrictive mult mai exigente” Un numar tot…

- Doctorul Radu Țincu, medic primar in cadrul secției de Terapie Intensiva de la spitalul Floreasca din București, a atras atenția, marți, la B1 TV, ca este nevoie de o incetinire a ritmului de internare in spitale a pacienților cu COVID-19, pentru ca unitațile sanitare sa poata face fața valului 4 de…

- Medicul timișorean Virgil Musta atrage atenția asupra unor cifre alarmante. Se pare ca 98% dintre cei internați in spital cu COVID sunt nevaccinați. Numarul de paturi in zona pentru COVID a Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara a fost suplimentat, dupa ce in ultimele zile a fost…

- Directorul medical al Institutului „Matei Balș” din București, Adrian Marinescu, a atras atenția asupra presiunii pe spitale din ultimele zile, cand a crescut simțitor numarul pacienților. Locurile care se elibereaza se ocupa imediat de alți bolnavi. Potrivit medicului, cei care ajung in unitațile sanitare…

- Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta" din Bucuresti a spus ca miercuri dimineata s-a ocupat ultimul pat la ATI Covid din spital. „Avem presiune mare pe ATI Covid. Pacientii care ajuns la noi in ultimele zile au ajuns cu forme severe dupa 10 zile de evolutie la domiciliu. Este ingrijorator,…

