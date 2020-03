Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, anunta ca parlamentarii formatiunii vor vota pentru aprobarea decretului privind instituirea starii de urgenta, pentru ca vor sa sprijine instituirea unor masuri speciale de combatere a crizei de sanatate publica. Barna cere ca masurile exceptionale sa fie adoptate gradual,…

- Ziarul Unirea Florin Roman, liderul deputaților PNL: Fara pensii speciale, fara privilegii Partidul Național Liberal este inițiatorul proiectului de lege, adoptat de Camera Deputatilor, prin care se elimina pensiile speciale. Au fost scoase pensiile parlamentarilor și ale funcționarilor parlamentari,…

- Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a declarat, marți, la Palatul Parlamentului, ca prin eliminarea pensiilor speciale, cu excepția cadrelor militare, se va crea impactul bugetar pentru majorarea alocațiilor din luna august.„PNL a demonstrat ca prin taierea pensiilor speciale putem gasi…

- Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, unita in sesiune extraordinara, se afla proiectul de lege privind abrogarea pensiilor speciale. Ședinaa a inceput cu contre intre PNL, PSD și USR. Liderul grupului PSD, Alfred Simonis, a solicitat in deschidere sa fie respinse, in primul rand, amendamentele introduse…

- Camera Deputatilor a început dezbaterea pe proiectul de lege al PNL privind abrogarea pensiilor speciale. Proiectul de lege prevede eliminarea pensiilor speciale, exceptie facând cele destinate militarilor si structurilor din cadrul MAI. De asemenea sunt eliminate și pensiile speciale pentru…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a anuntat, luni dupa-amiaza, ca social-democratii isi doresc ca marti, in plenul Camerei Deputatilor, sa fie votat proiectul care prevede eliminarea pensiilor de serviciu de care beneficiaza anumite categorii profesionale, intre care magistratii…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ironic ca daca vor fi organizate alegeri anticipate, Ludovic Orban nu va mai fi premier și poate spune acest lucru „in scris”, potrivit Hotnews. Liderul social-democrat a spus ca alegerea primarilor in doua tururi și pensiile speciale sunt ”teme…

- Pensiile speciale, reducerea TVA si cresterea alocatiilor pentru copii au fost subiecte disputate aprins de PNL si PSD la finalul anului trecut si reprezentanti ai ambelor formatiuni s-au acuzat reciproc de populism ieftin si de actiuni electorale. Dupa sarbatori, liberalii au propus PSD o sesiune…