Șef de tren înjunghiat de un pasager, pe ruta Budapesta – Timișoara Un șef de tren de la CFR Calatori a fost injunghiat in weekend-ul trecut, in stația Curtici, de catre un pasager recalcitrant, a transmis clubferoviar.ro. Atacul a avut loc sambata dupa-amiaza, in trenul IR 377, care plecase din gara Keleti din Budapesta la ora 13:10 și trebuia sa ajunga la destinația finala, Timișoara Nord, la […] Articolul Șef de tren injunghiat de un pasager, pe ruta Budapesta – Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Un pasager recalcitrant a injunghiat un șef de tren de la CFR Calatori, in stația aradeana Curtici, in seara de sambata, 8 aprilie. Trenul plecase de la Budapesta și mergea spre Timișoara.

