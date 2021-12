Sediu nou pentru Direcția Taxe și Impozite a Primăriei Fetești Administrația locala a municipiului Fetești a inaugurat recent noul spațiu in care funcționeaza Direcția Taxe și Impozite. Sediul a fost adaptat astfel incat sa permita accesul contribuabililor, indiferent daca aceștia sunt vaccinați sau nu impotriva COVID-19. «Am ales aceasta locație pentru a ușura accesul cetațenilor catre Direcția de Taxe și Impozite...» a declarat Laurențiu Șonchereche, primarul municipiului Fetești. Masuri in beneficiul cetațenilor In baza Hotararii de Guvern nr. 1013, accesul cetațenilor in instituțiile publice și serviciile subordonate acestora se face... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Mai mult ca oricand, este nevoie de stabilitate, de siguranța, de competența și de responsabilitate naționala.Alaturi de colegii mei social-democrați, suntem pregatiți sa participam la formarea unui Guvern cu un mandat limitat, pana cand va fi posibila organizarea alegerilor anticipate. Unica noastra…

- Tanarul de 20 de ani a venit la sediul Poliției din Caransebeș pentru eliberarea unui certificat de cazier judiciar, dar, pentru ca nu era vaccinat si nu putea intra, a prezentat la intrare un alt certificat verde digital, a informat Radio Reșița . „Polițiști de la Poliția Municipiului Caransebeș s-au…

- Reprezentantii cora Romania atrag atentia ca actuala forma a Hotararii de Guvern adoptata pe 25 octombrie 2021 nu are prevederi vizavi de vreo interdictie expresa sau explicatie privind felul in care se face accesul din galerii in hipermarket.

- In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1130 din data de 22 octombrie 2021, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, la serviciile de specialitate din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Maramureș – Baia…

- Instituțiile din județ au inceput sa anunțe, rand pe rand, cum vor funcționa in aceasta perioada, avand in vedere ca potrivit hotararii de Guvern de vineri, incepand de ieri este necesar certificatul verde pentru accesul in instituții. Incepand de ieri, bistrițenii au nevoie de certificat verde pentru…

- Incepand de luni, 25 octombrie 2021, accesul cetațenilor care se adreseaza Serviciilor Publice Comunitare de Pasapoarte și Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Bacau se va face in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1130/2021. Astfel, in conformitate cu prevederile art.…

- In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 1130 din data de 22 octombrie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, accesul persoanelor, cu excepția angajaților, la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Maramureș și la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare…

- Numarul cazurilor de coronavirus este in creștere ușoara la Constanța. Mai exact, se constata menținerea municipiului Constanța in limitele de incidența cumulata la 14 zile mai mica sau egala cu 2/1.000 de locuitori. Insa, pentru a preveni o escaladare a creșterii numarului cazurilor, primarul municipiului…