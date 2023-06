Stiri pe aceeasi tema

- Proaspat investit, Guvernul Ciolacu s-a reunit joi seara in prima ședința. Urgența maxima anunțata de șeful Executivului este reducerea prețurilor la alimente. Pe lista de prioritați sunt și masurile impuse prin PNRR.

- Guvernul Ciolacu a avut, joi seara, prima sedinta, fiind adoptata o ordonanta de urgenta pentru privind comasarea Ministerului Economiei cu cel al Turismului si inlocuirea ministerului Sportului cu o agentie ce va functiona in subordinea Executivului.

- Dupa negocierile care s-au purtat duminica, la Palatul Victoria, intre premierul Ciuca și liderii sindicali din Educație, premierul Nicolae Ciuca și ministrul Ligia Deca au anunțat ca greva profesorilor ar putea inceta luni, 12 iunie 2023, urmand ca marți, 13 iunie, sa se țina cursuri normal. Duminica,…

- Exact la ora la care protestatarii sunt la ușa Guvernului, purtatorul de cuvant al executivului a ieșit sa ii amageasca din nou pe profesori. „Guvernul doreste sa creasca salariile profesorilor. Dovada concreta a masurilor pe care Guvernul doreste sa le ia in acest sens este faptul ca pana la data de…

- Ultima negociere cu o zi inaintea grevei generale, intre sindicaliștii din Educație și reprezentanții Guvernului, s-a incheiat fara ca situația sa se schimbe in esența. Poziția oficiala a Guvernului a fost facuta publica printr-un comunicat din care reiese ca se au in vedere o compensare baneasca pentru…

- UPDATE 17:22 - Marcel Ciolacu, la discuțiile cu sindicaliștii din educație: Haideți sa ținem copiii in clase, nu pe strazi.Marcel Ciolacu, preznet la discuțiile cu reperezentanții sindicaliștilor din invațamant, a transmis un mesaj clar celor care vor greva generala de luni."De cand am venit la guvernare…

- Proiectele de legi ale Educatiei au fost aprobate in sedinta de Guvern de miercuri si vor fi transmise pentru dezbatere si adoptare in Parlament, in procedura de urgenta, a anuntat ministrul Educatiei, Ligia Deca. „Am primit toate avizele, am integrat punctele de vedere venite de la expertii tuturor…