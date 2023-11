Ședințe de Consiliu Local pe bandă rulantă la Carei pentru rectificări bugetare O noua ședința de CL este convocata de primarul evazionist Kovacs cu reținere lunara de 30% pe venit pentru datoriile la bugetul de stat. Puțini careieni sunt interesați cum sunt gestionați banii lor colectați ca taxe și impozite, pe ce anume se cheltuie banii lor. Daca Dezbaterile Publice de 15 minute din data de 14 noiembrie 2023 au loc in Sala de ședințe de la etajul 1 din Primarie, ședințele de CL sunt convocate in Sala Festiva care ține loc și de sala de casatorii. DEZBATERI PUBLICE de 15 minute la Carei dupa modelul Orașul de 15 minute De pe Ordinea de Zi a ultimelor ședințe de CL nu lipsește … Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

