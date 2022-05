Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite spera ca India va reveni asupra decizia de a interzice exporturile de grau, ceea ce accentueaza penuria acestei marfuri in lume, a afirmat luni ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, in ajunul unor reuniuni ministeriale de la New York privind securitatea alimentara,…

- G7 cere suspendarea Rusiei din Consiliul ONU al Drepturilor Omului, o propunere care urmeaza sa fie supusa joi la vot in Adunarea Generala a ONU. Rusia avertizeaza statele membre ONU ca un vot favorabil sau o abtinere la propunerea SUA de a suspenda Moscova vor fi privite ca un ”gest neprietenos”. Statele…

- Mai mulți psihologi din aproximativ 20 de tari i-au adresat o scrisoare deschisa presedintelui rus Vladimir Putin pentru a-l convinge sa renunte la razboi. Invazia din Ucraina va conduce, in cele din urma, la „respingerea, izolarea si amenintarea fizica” a liderilor politici considerati responsabili,…

- LIVE VIDEO: K. Iohannis, la Baza 57 Aeriana de la M. Kogalniceanu Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Foto: Sorin Cealera. Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu. Ceremonie cu participarea președintelui Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca, ministrul Apararii din Franța, doamna…

- „In zilele urmatoare va fi probabil și mai rau”, a declarat șeful NATO, Jens Stoltenberg, referendindu-se la invazia rusa, dupa ce lumea s-a trezit in alerta. Centrala nucleara de la Zaporojie a fost ținta unor bombarmente și cuprinsa de un incendiu, vineri dimineața. Din fericire, „niciun sistem de…

- Statele Unite și aliații sai au criticat puternic Rusia vineri la Organizația Națiunilor Unite pentru bombardarea și confiscarea peste noapte in Ucraina a celei mai mari centrale nucleare din Europa. „Lumea a evitat o catastrofa nucleara aseara”, a declarat Linda Thomas-Greenfield, ambasadorul SUA la…

- Culorile steagului ucrainean sunt peste tot in lume, au loc concerte pentru oamenii care traiesc drame incredibile, o mulțime de gesturi de solidaritate. De pe tot globul, noi și noi mesaje ii sunt trimise Ucrainei, care rezista cu atat eroism in fața invaziei rusești.

- Analistul politic, Bogdan Chirieac a declarat la Realitatea Plus ca ne așteapta un nou Razboi Rece, iar lumea pe care o știam nu va mai fi niciodata la fel ca inainte. Totodata, Chirieac crede ca pe termen lung, Romania va avea de caștigat din acest conflict. ‘’Prețurile la gaz au crescut foarte mult,…