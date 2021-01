Guvernul de coaliție PNL-USR-PLUS-UDMR urmeaza sa-și numeasca miercuri noii reprezentanți in teritoriu. Proiectul pentru modificarea statutului prefecților din inalt funcționar public in demnitar a fost deja discutat in prima lectura in ședința de Guvern de saptamana trecuta, in 30 decembrie 2020, și urmeaza sa fie aprobat intr-o ședința urmatoare, anunța ministrul Dezvoltarii. Cseke Attila spune ca schimbarea este necesara, pentru ca „ceea ce se intampla acum este o ipocrizie, oameni politici ascunzandu-se sub titulatura de funcționari pentru a fi desemnați pe aceste funcții”.Citește și Ministrul…