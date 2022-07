Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri, 13 iulie, un proiect de lege pentru ratificarea Protocoalelor de aderare la Tratatul Atlanticului de Nord a Finlandei si a Suediei. Protocoalele au fost semnate la Bruxelles pe 5 iulie. "Prin ratificarea acestor protocoale, Romania isi exprima consimtamantul pentru ca Finlanda si Suedia sa devina a 31 a, respectiv, a 32 a tara membra a Aliantei Nord Atlantice.Integrarea acestor state, ancorate ferm in valorile comunitatii euroatlantice si c ...