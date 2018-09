Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii judeteni din Alba se reunesc vineri, 14 septembrie, de la ora 11.00, in sedinta ordinara, cu 10 proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, documentatia pentru obiectivul de investiții „Deviere aducțiune apa potabila Daia Romana”, masuri pentru functionarea corespunzatoare…

- Consilierii județeni sunt convocați, in 30 august, de la ora 11.00, in ședința ordinara, ce va avea loc in sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Bratianu, nr. 1). Proiectele de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii…

- Consiliul Judetean Alba a incheiat un parteneriat cu Spitalul Judetean Alba in scopul accesarii unui proiect cu finantare europeana destinat modernizarii spatiilor in care va fi relocata policlinica din Alba Iulia.

- Consilierii judeteni din Alba se reunesc joi, 26 iulie, de la ora 11.00, in ședința ordinara, cu 9 proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, parteneriat cu spitalul pentru finantarea relocarii policlinicii, bugetul pe trimestrul al doilea, modificari de organigrame la Directia…

- Consilierii județeni din Alba sunt convocați in ședința ordinara in 26 iulie, de la ora 11.00, in sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Bratianu, nr. 1). Pe ordinea de zi sunt 11 proiecte. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului…

- Consilierii locali din Alba Iulia sunt convocati marti, 17 iulie, de la ora 13.00, in sedinta extraordinara, cu doua proiecte pe ordinea de zi. Vor vota modificari in finantarea unor obiective din excedent bugetar – cofinantarea Monumentului Unirii si Parcului Unirii, respectiv rectificare de buget.…

- Consilierii județeni din Alba sunt convocați, vineri, de la ora 10.00, in ședința extraordinara, ce va avea loc in sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Bratianu, nr. 1). Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului…

- Consilierii județeni din Alba s-au intrunit, in 28 iunie, de la ora 11.00, in ședința ordinara, in sala 100 „Mihai Viteazu” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Bratianu, nr. 1). Pe ordinea de zi au fost peste 30 de proiecte. UPDATE: Toate proiectele au fost…