Ședință de urgență la PSD. Ce ministere vor și ce program de guvernare adoptă. DECLARAȚII Ciolacu MASURILE PSD PENTRU VIITORUL GUVERN- creșterea alocațiilor pentru copii cu 40,5%- creșterea salariului minim de la 1 ianuarie 2022: 2.740 salariul minim general și 3.000 de lei pentru studii superioare- punctul de pensie sa creasca de la 1.442 de lei la 1.600 de lei- creșterea indemnizației sociale minime, de la 800 de lei in prezent, la 1.000 de leiControlul pandemiei - extinderea testarii - medicație antivirala in farmacii - campanie de vaccinare mai eficienta-1.500 de paturi la ATI Educație - școala in format fizic - testare permanenta a elevilor și profesorilor - descentralizare Combaterea…

