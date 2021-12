Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca va avea duminica o intalnire de lucru, la Palatul Victoria, cu principalii responsabili ai gestionarii pandemiei, in contextul aparitiei in Romania a doua cazuri cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2. Ca urmare a confirmarii prezentei tulpinii Omicron in Romania, prim-ministrul…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica o intalnire cu ministrul Sanatații și cu reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgența și ai Centrului de Control al Bolilor Transmisibile,...

- Ședința de urgența a autoritaților, duminica, dupa confirmarea Omicron in Romania. Ciuca: vom dispune masuri Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica o intalnire cu ministrul Sanatații și cu reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgența și ai Centrului de Control al Bolilor Transmisibile,…

- Premierul Ciuca va avea duminica, la ora 11, o intalnire de lucru cu ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, și directorul Centrului Național de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, Adriana Pistol. Ședința vine ca urmare a…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat pentru duminica dimineața o ședința cu ministrul Sanatații și șeful DSU, dupa ce primele doua cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost confirmate in Romania.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat vineri ca in sedinta de guvern nu a existat niciun fel de dezbatere in contradictoriu pe tema introducerii testarii pentru persoanele care intra in tara, mentionand ca au fost analizate recomandarile in acest sens ale Centrului european de control al…

- Premierul Nicolae Ciuca participa la o intalnire cu reprezentantii cultelor religioase din Romania in contextul gestionarii pandemiei de COVID 19, potrivit unui comunicat aa Guvernului.Conform sursei citate, la intrevedere, din partea autoritatilor, mai participa ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila,…

- Premierul Nicolae Ciuca participa, joi, la o intalnire cu reprezentantii cultelor religioase din Romania in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, potrivit unei informari a Guvernului. La intrevedere, din partea autoritatilor, mai participa ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, presedintele…