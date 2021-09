Stiri pe aceeasi tema

- O ședința a Consiliului Local Timișoara convocata de indata, marți dupa-amiaza de la ora 17, nu a putut avea loc din lipsa de cvorum. La ședința convocata cu doar cateva ore mai devreme nu au participat consilierii PNL și PSD, lipsind și Marius Craina de la Pro Romania sau Cornel Florin Ilca de la USR…

- Ședința tensionata la Parlament. Lipsa de cvorum privind moțiunea de cenzura a USR și AUR. Parlamentarii PSD au lipsit Ședința tensionata luni la Parlament, acolo unde are loc ședința birourilor permanente reunite, care trebuiau sa decida daca accepta moțiunea de cenzura a USR PLUS și AUR. PNL a cerut…

- Liderul AUR George Simion a criticat, sambata, absența parlamentarilor PSD de la ședința Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului. Simion a nominalizat trei social-democrați care au lipsit de la ședința, intreband ce a impiedicat-o pe Gabriela Firea sa fie prezenta online. „Au lipsit…

- Liderul deputatilor USR PLUS Ionut Mosteanu a afirmat ca la sedinta de sambata dimineata a Birourilor permanente reunite ale Camerei si Senatului au lipsit iar liderii PNL si PSD. „Pare ca USL revine in forta”, a adaugat el. „Din nou, nu am avut cvorum la sedinta Birourilor Permanente Reunite…

- Administrația condusa de Dominic Fritz a anunțat ca a fost numit un nou director general interimar al societații de termoficare, Colterm SA – Cristian Mițu, care pana acum a condus consiliul de administrație al companiei municipalitații. Mițu are un mandat de patru luni, conform comunicatului Primariei…

- Ședinta extraordinara de indata la Consiliul Local al Municipiului Carei. Consilierii se vor intalni in Sala Festiva a Primariei Municipiului Carei, in data de 06.08.2021, orele 12,00. O noua ședința de rectificare a bugetului de la Spitalul Municipal Carei și o noua finanțare pentru evenimente agreate…

- Consilierul municipal Marius Craina, de la Pro Romania, a inițiat doua proiecte de hotarare care vor fi supuse votului Consiliului Local Timișoara. Primul vizeaza „promovarea transparenței instituționale in Primaria Municipiului Timișoara prin publicarea actelor de studii ale primarului, viceprimarilor,…