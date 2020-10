Ședință de Guvern: Măsuri pentru creșterea capacităţii de tratare a pacienţilor COVID-19 Premierul Ludovic Orban a spus la inceputul sedintei de Guvern de joi ca obiectivul prioritar al executivului este cresterea capacitatii de tratare a pacientilor cu COVID-19 in sectiile de terapie intensiva. „Domnule ministru Tataru, am purtat mai multe discutii legate de cresterea capacitatii de tratare in sectiile de terapie intensiva care reprezinta obiectivul nostru prioritar. Sa ne prezentati ce progrese ati facut”, a spus Orban la inceputul ședinței de Guvern, citat de Agerpres. Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca in Capitala vor fi operationalizate 102 de paturi pentru ATI. In zilele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

