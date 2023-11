Barbat din Aiud sub influenta alcoolului, acuzat de furt si amenintare impotriva bunicii sale

Incident violent in Alba Un barbat din Aiud, nu mai are voie sa se apropie de bunica sa, dupa ce, aflat sub fiind sub influenta bauturilor alcoolice, i ar fi sustras acesteia mai multe lucruri din locuinta, precum… [citeste mai departe]