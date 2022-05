Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Procuraturii s-a intrunit, astazi, intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt incluse noua puncte, printre care examinarea raportului de evaluarea a Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo. Suplimentar, va fi examinata cererea avocaților sai privind suspendarea examinarii…

- Astazi, 14 aprilie, magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au examinat demersul procurorului desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor cu privire la prelungirea masurii preventive sub forma de liberare provizorie sub control judiciar, aplicata in privința Procurorului General suspendat,…

- Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, au examinat astazi demersul procurorului desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor cu privire la prelungirea masurii preventive sub forma de liberare provizorie sub control judiciar, aplicata in privința Procurorului General suspendat, pe o perioada…

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește astazi, 30 martie in ședința. Pe ordinea de zi sunt 17 subiecte, printre care și cel cu privire la demersul Consiliului Superior al Procurorilor referitor la desemnarea unui membru in Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General.

- Consiliul Superior al Procurorilor s-a intrunit astazi intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt peste 21 de subiecte, printre care și desemnarea unui membru din partea CSP in componența Comisiei ad-hoc de disciplina pentru verificarea faptelor sesizate ca fiind abateri disciplinare comise de Procurorul…

- Procurorul anticoruptie, Vasile Plevan, desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor sa investigheze acțiunile Procurorului General suspendat, Alexandr Stoianoglo, in dosarul expulzarii profesorilor turci, s-a abtinut de la examinarea cauzei. CSP a transmis cererea de abtinere conducerii Procuraturii…