Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis este optimist, dar aderarea ramane in aer. Presedintele a afirmat, joi, ca in reuniunea Consiliului European au existat discutii despre Schengen, declarandu-se optimist ca in 2023 va fi incheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru Romania si Bulgaria. Nu s-a stabilit insa niciun calendar.…

- Deși s-a tot vorbit ca sunt ceva șanse sa-i intoarcem din drum pe austrieci anul acesta, lucrurile raman cum au fost stabilite. Nu se știe exact cand vom intra in Schengen, insa președintele vehiculeaza anul 2023. Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Bruxelles, la finalul reuniunii Consiliului…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca la reuniunea de joi a Consiliului European au fost facuti „pasi in directia buna” privind aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. „Concluzia mea e simpla – toti actorii au inteles ca avem o problema care trebuie rezolvata”, a adaugat seful statului…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca la reuniunea de joi a Consiliului European au fost facuti „pasi in directia buna” privind aderarea Romaniei si Bulgariei la spatiul Schengen. „Concluzia mea e simpla – toti actorii au inteles ca avem o problema care trebuie rezolvata”, a adaugat seful statului…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut joi o declarație de presa, in marja participarii la Consiliul European de la Bruxelles, in care s-a aratat optimist ca țara noastra va fi primita anul viitor in spațiul Schengen, precizand insa ca liderii europeni nu au discutat despre un „calendar concret” al…

- „Sa nu aveți așteptari extraordinare. A fost o discuție buna, am avut dezbaterea astazi. Am facut pași in direcția buna. Concluzia mea este simpla: toți actorii au ințeles ca avem o problema care trebuie sa fie rezolvata. In cursul anului 2023, sa fie incheiat cu un rezultat pozitiv pentru Romania și…

- UPDATE Liderul PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, anunta joi, intr-o postare pe Facebook, ca ”la Bruxelles, nu se va discuta astazi despre Schengen”, adaugand ca presedintele Klaus Iohannis n-a reusit sa schimbe agenda si sa introduca la recomandari ale Consiliului European acceptarea Romaniei in spatiul…

- Europarlamentarul Dacian Cioloș a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca pana la intalnirea ministrilor de interne din statele membre Uniunii Europene, unde trebuie luata o decizie in unanimitate asupra aderarii Romaniei la Schengen, liderii de la București trebuie sa ramana angajați pana la final…