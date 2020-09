Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in sedinta astazi pentru votarea a 27 de proiecte de hotarare, care vizeaza testarea elevilor, cadrelor didactice, personalului medical si angajatilor STB și lansarea programului “Supa comunitara”. Consilierii municipali urmeaza sa dezbata trei proiecte…

- Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in sedinta astazi pentru votarea a 27 de proiecte de hotarare, care vizeaza testarea elevilor, cadrelor didactice, personalului medical si angajatilor STB și lansarea programului “Supa comunitara”. Consilierii municipali urmeaza sa dezbata trei proiecte…

- Consilierii municipali urmeaza sa dezbata trei proiecte de hotarare ce vizeaza testarea copiilor din unitatile de invatamant din Bucuresti, a cadrelor didactice, a personalului medical, precum si a angajatilor STB. Bugetul total se ridica depaseste 55 de milioane de lei, conform Agerpres.…

- Consilierii generali ai Capitalei se vor intruni in sedinta luni, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurand 27 de proiecte de hotarare, care vizeaza testarea elevilor, cadrelor didactice, personalului medical si angajatilor STB, lansarea programului "Supa comunitara", precum si acordarea titlului…

- Astfel, proiectul "Scoli sanatoase in Bucuresti" vizeaza acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 de lei/beneficiar ce va fi decontat unitatilor de specialitate in testare RTC-PCR afiliate proiectului, pentru un numar de 250.000 de elevi, ce isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor…

- Copiii din Sectorul 4 al Municipiului București pot face performanța la cel mai modern complex sportiv din Romania. Daniel Baluța, primarul sectorului 4, a inaugurat astazi, la Școala nr. 190, in prezența campioanei olimpice de natație, doamna Camelia Potec, președintele Federației Romane…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, afirma ca s-a consultat cu propriii colegi inainte de a intocmi lista de candidati pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti si nu regreta alegerile facute.

- Consilierii municipali se vor intruni in sedinta joi, de la ora 18,00, pe ordinea de zi figurand 62 de proiecte de hotarare, printre care: decontarea testarii a 3.000 de farmacisti, reprezentanti media si angajati din domeniul alimentatiei publice, contractarea unei finantari rambursabile interne in…