Consilierii locali se intalnesc astazi, la a doua ședința in care sa fie aprobat bugetul municipiului Focșani pentru anul 2021. Este a doua incercare de organizare a unei ședințe ordinare dupa ce in urma cu o saptamana, ședința a fost suspendata din cauza unui moft al președintelui de ședința, viceprimarul PNL Ana Maria Dimitriu. Aceasta […] Articolul Ședința, astazi, la Consiliul Local pentru bugetul municipiului Focșani apare prima data in Monitorul de Vrancea .