Ședință a Consiliului Comunitar Consultativ Târgu Mureș Consiliul Comunitar Consultativ, structura nou inființata la nivelul Municipiului Targu Mureș, s-a reunit marți, 19 aprilie, pentru a doua oara de la inființarea lui. "Consiliul Comunitar Consultativ este o forma de sprijin la nivel local, formata din 25 de membri, aleși pe o perioada de 2 ani de zile de la data numirii. Aceștia sunt …

- DISPOZITIA NR.129 din 8 aprilie 2022 privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica ordinara Presedintele Consiliului Judetean Mures, In temeiul prevederilor art.178 alin. (1), art.179, coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și ale art.196 alin.(1)…

- Un parc de skateboard multifuncțional va fi inființat in Parcul Municipal din Targu Mureș. Acesta va avea o suprafața de aproximativ 1.200 de metri patrați. Bugetul din acest an al Municipiului Targu Mureș include studiul de fezabilitate pentru acest spațiu. Oficialii Clubului Sportiv Municipal, in…

- Noi modificari la regimul traficului rutier au fost adoptate in cadrul Comisiei de circulației de la nivelul Municipiului Targu Mureș. "Ca urmare a solicitarilor privind instituirea unor sensuri unice sau dublu sens, Comisia de circulație a decis in data de 7 martie 2022 urmatoarele: se instituie sensuri…

- O noua sedinta a task-force-ului pentru gestionarea situatiei generate de agresiunea militara rusa din Ucraina a fost convocata luni. The post Ședinta a task-force-ului pentru gestionarea situatiei din Ucraina appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ședinta a task-force-ului pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marti sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc la Palatul Cotroceni, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, pe ordinea de zi a sedintei CSAT, care este programata la ora 12,00, sunt incluse subiecte referitoare…

- Municipiul Targu Mureș cu sediul in Piata Victoriei nr. 3, telefon 0265-268.330, interior 190, fax 0365-801.856 aduce la cunoștința cetațenilor interesați ca incepand cu data de 25 februarie 2022 se va afișa pe site-ul Municipiului Targu Mureș și la avizierul Municipiului Targu Mureș planul parcelar…

- Consilierii reghineni convocați miercuri, 9 februarie, in ședința ordinara, au avut pe ordinea de zi proiectul de aprobare a bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Reghin pentru anul 2022. La ședința desfașurata in format online a fost prezenta și Mara Toganel, prefectul Județului…

- Sunt trei acte normative, pe care executivul urmeaza sa le adopte astazi si care vor reglementa, inclusiv financiar, desfasurarea recensamantului, programat in perioada februarie-iulie. Si pana la jumatarea lunii mai, pentru prima data, vom putea participa direct la proces, printr-o procedura de autorecenzare.…