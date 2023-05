Sedimente neobișnuite, descoperite sub Antarctica. Ar putea provoca un tsunami O echipa internaționala de cercetatori a descoperit straturi de fosile la sute de metri sub cel mai sudic continent. Acestea sint extrem de periculoase, deoarece ar putea provoca alunecari de teren subacvatice și chiar tsunami-uri. Aceste sedimente se gasesc la mare adincime - unele au intrat mai mult de 100 de metri in fundul marii. Acest lucru face ca regiunea sa fie mai activa din Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- 59 kilograme de peste provenit din braconaj si 380 metri de plase descoperite de politistii de frontieraPolitistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit si ridicat in vederea confiscarii 380 de metri de plase fir textil si naylon si 59 kg de peste, diferite specii.In ziua de 06.05.2023,…

- Orașul antic Sagalassos, situat in sud-vestul Turciei, in regiunea antica Pisidia din Asia Mica, a fost scena descoperirii unei practici de inmormantare romana surprinzatoare: un mormant plin de cuie indoite intenționat și sigilate cu grija sub un zid de caramida acoperit cu un strat de var.

- O tanara de 25 de ani din Galați a cazut mai bine de 100 de metri intr-o prapastie in Munții Bucegi. Ea a scapat doar cu cateva julituri. Tanara a fost extrasa cu ajutorul unui elicopter sosit de la Tg. Mureș, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Muntele de deșeuri, de peste 20 de metri inalțime și in jur de 100 de metri lungime, aparut in orașul Comanești, ramane in ilegalitate. Prefectul județului, Lucian Bogdanel, a precizat ca Primaria din localitate nu a solicitat acordul de mediu, ca sa largeasca drumul. Tonele de deșeuri de la trei școli…

- Un munte de moloz, care are peste 20 de metri inalțime și in jur de 100 de metri lungime, a aparut de cateva saptamani, intr-un loc ferit, in orașul Comanești. In timp ce prefectul județului reclama o depozitare neconforma a deșeurilor, primarul orașului spune ca acel moloz e folosit pentru a largi…

- La Campionatele Europene de atletism in sala de la Istanbul.Claudia Bobocea, 30 de ani, a castigat, sambata, 4 martie, medalia de argint la 1.500 m, iar Gabriel Bitan, 24 de ani, a cucerit bronzul in proba de saritura in lungime, relateaza Agerpres . Bobocea, cronometrata cu timpul de 4.03;76, un „personal…

- Avertizare de ceața densa pe DN7 (Pitești – Ramnicu Valcea) in apropierea localitaților Cotmeana și Morarești. Vizibilitatea este redusa sub 50 de metri. Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Romane informeaza ca la ora 8:45 pe DN7 Pitești – Ramnicu Valcea circulația se desfașoara…

- Un pod format din tuburi mari din beton dintr-o localitate din județul Suceava a fost furat cu totul intr-o singura noapte, iar reprezentanții firmei care au facut lucrarile au depus plangere penala, conform News Bucovina . Podul era unul provizoriu și fusese ridicat in județul Suceava, pe DJ 208 A,…