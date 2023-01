Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Banat” al Judetului Timis organizeaza un seminar interactiv privind autorizarea de securitate la incendiu.

- Cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o festivitate speciala, pentru a marca apropierea datei la care orașul Timișoara preia titlul de Capitala Europeana a Culturii. Aceasta a avut loc la Casa Romaneasca din Viena, unde a fost intonat imnul…

- Centrul Regional de Afaceri al CCIA Timiș gazduiește in perioada 9 – 11 decembrie cea de-a XXV-a ediție a tradiționalei manifestari „Ezoteric Fest Timișoara”, organizata de Expo Timișoara Internațional in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, la care vor participa peste 70…

- Camera de Comerț. Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 14 decembrie, intre orele 11:00 și 13:30, in parteneriat cu Season House, prezentarea tehnologiei „Nidyon”, un sistem inovativ in construcții cu performanțe superioare de rezistența termica, acustica și seismica, care va avea loc la Centrul…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o misiune economica multisectoriala in Dubai, care se va desfașura in perioada 23 – 30 ianuarie 2023. In cadrul misiunii, vor fi organizate intalniri de afaceri in functie de interesul participantilor, obiectivul major al acesteia fiind intensificarea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita companiile timișene la workshop-ul cu tema: Protejați-va compania de un atac cibernetic și asigurați valoarea Evenimentul are loc in data de 1 noiembrie 2022, cu incepere de la ora 10, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara, Bd.…

- Cea de-a patra ediție a „Expo Mobila Timișoara” și ultima din acest an, organizata de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, va avea loc intre 10 și 13 noiembrie la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT de pe bdul Eroilor de la Tisa. Expoziția se adreseaza atat celor care doresc sa-și achiziționeze…

