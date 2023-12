Stiri pe aceeasi tema

- Luna decembrie este perioada din an in care gospodinele pregatesc tot felul de mancaruri tradiționale. Playtech Știri iți explica cum sa gatești cea mai buna carne de porc in untura. Lista ingredientelor de care ai nevoie pentru a pregati carne la granița. Cum obții un gust autentic ca pe vremea bunicilor.…

- Radu Anton Roman a dezvaluit in lucrarea lui culinara, „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”, publicata in anul 1998, o rețeta speciala de fasole cu ciolan pentru Ziua Naționala a Romaniei, ce urmeaza sa fie celebrata pe 1 decembrie. Lista ingredientelor și modul de preparare al acestui fel de mancare.…

- De sute de ani, gospodinele din Portugalia gatesc o supa cu totul speciala, ce poarta denumirea Caldo Verde. Mancarea prezinta o baza cremoasa de cartofi, fașii de varza verde Kale și chorizo. Care este secretul portughezilor pentru cea mai buna supa. Lista ingredientelor și modul de preparare. Secretul…

- Pastele carbonara sunt unul dintre cele mai iconice și delicioase preparate italiene, cunoscute pentru gustul lor bogat și cremos. Sunt un fel de mancare foarte apreciat, dar pe care nu oricine știe sa il pregateasca. Afla care este secretul și ce rețeta trebuie sa urmezi. Cea mai buna rețeta de paste…

- Cu siguranța ai cumparat foi de placinte din comerț. Sunt delicioase și ușor de asamblat intr-un desert uimitor. Dar cu ce se ung foile de placinta cumparate? Exista multe rețete care te invața cum sa le faci sa se inmoaie și sa creeze straturi delicioase, iar la exterior sa ramana crocante. Ce sunt…

- Borcanele cu muraturi sunt nelipsite din casa fiecarui roman. De-a lungul timpului, acestea au fost apreciate pentru gustul lor. Pentru ca aceștia sa iasa ca la carte, gospodinele apeleaza la o serie de trucuri. Afla ce sa adaugi in borcane pentru ca muraturii sa nu se inmoaie. Secretul muraturilor…

- Este considerata „Regina muraturilor”, ingredientul vedeta al sarmalelor, preparatul ce nu lipsește de pe mesele romanilor de Craciun. Pentru cele mai bune rezultate, afla, din randurile de mai jos, care este ingredientul de aur pe care trebuie sa-l adaugi in varza murata. Un truc simplu este secretul…

- Placinta de dovleac este regina toamnei. In acest sezon, gospodinele se intrec sa o prepare. Dar ca sa iasa perfect, trebuie sa știi ce sa adaugi in aluat. Iata secretul bunicilor de zeci de ani. Ce sa adaugi in aluat pentru cea mai delicioasa placinta cu dovleac Placinta de dovleac este preferata toamnei,…