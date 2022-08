Secretul celor mai buni ardei copţi. Cu ce trebuie să îi ungi înainte de a-i pune pe plită Atunci cand vrei sa gatești cei mai buni ardei copți, nu uita ca cei mai sanatoși sunt cei preparați in cuptorul de la aragaz. Uita de gratar și plita de la țara. Iata cel mai bun truc pentru a pregati ardei copți ca la mama acasa. Gospodinele au dezvaluit secretul rețetei lor. Trucul genial pentru […] The post Secretul celor mai buni ardei copti. Cu ce trebuie sa ii ungi inainte de a-i pune pe plita appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toamna ne bate la ușa, iar gospodinele se grabesc sa prepare tot felul de rețete și conserve de fructe și legume pentru sezonul rece. Nimic nu se compara cu o camara plina de dulcețuri și gemuri care sa ne coloreze zilele reci de iarna. Pentru a ne umple beciul cu toate rezervele de care vom […] The…

- Atunci cand spui castraveți murați te gandești, automat, la sezonul tomnatic, nu-i așa? Ei bine, gospodinele au dezvaluit secretul pentru a prepara cele mai bune muraturi și pe timpul verii. Iata o metoda geniala care te ajuta sa faci conserve și in sezonul cald. Ai nevoie doar de cateva ingrediente.…

- De multe ori ni se poate intampla sa cumparam branza proaspata de la piața sau din marile centre comerciale și sa realizam, dupa un scurt timp, ca produsul nu s-a conservat cum trebuie. Iata cele mai simple trucuri prin care poți pastra branza nealterata pentru mai mult timp. Ce trebuie sa faci ca sa…

- De fiecare data, atunci cand ne apucam de gatit supe, sau mancaruri care necesita fierberea carnii, ne inarmam cu ceva mai multa rabdare. Dupa ce veți afla acest secret al bucatarilor, și voi veți vrea sa il puneți in aplicare. Trucul pentru a fierbe carnea mai repede, cunoscut doar de bucatarii iscusiți,…

- In ediția din 18 iulie 2022 a emisiunii Super Neatza cu Razvan și Dani, chef Radu Darie, bucatarul matinalului, a preparat mai multe rețete culinare printre care și o interesanta rețeta de foietaj cu branza de oaie, ardei copți și roșii aromatizate.

- Gospodinele depoziteaza rapid cumparaturile in frigider imediat ce vin de la cumparaturi. De multe ori acestea pun și produsele care nu trebuie sa stea la rece in aparatul care este extrem de folositor in zilele noastre. De asemenea, tot din graba adauga pe rafturi alimentele intr-un mod nepotrivit,…

- Majoritatea gospodinelor știu cum se prepara celebrele galuște pentru ciorba. Dar, uneori, din varii motive, nu ies așa cum ar trebuie. Toate gospodinele care-și doresc un preparat perfect. Dar, nu va speriați. Va spunem ca exista mici trucuri care va pot ajuta la prepararea unor galuști perfecte. Cum…

- Ai pofta de ceva bun și nu mai ai nicio idee ce sa gatești? Ei bine, ce spui de un ostropel delicios de pui? Gospodinele au dezvaluit care este secretul pentru ca acest preparat delicios sa te lasa cu gura cascata. Se prepara destul de repede și le va placea, cu siguranța, apropiaților tai. Cum […]…