Stiri pe aceeasi tema

- Anunțul a fost facut chiar de președintele consiliului județean Olt, Marius Oprescu, care a declarat ca sportivii, dar și olimpicii vor fi premiați cu siguranța in ianuarie 2024.„Asa cum stiti, a aparut o ordonanta care ne blocheaza sa facem angajamente pe ultimele doua luni. Asta nu inseamna ca de…

- Au aprut informațiide ultim moment despre un nou scandal al momentului, in showbiz-ul romanesc! Oana Roman și Marius Elisei pare ca nu o vor da prea curand la pace. Implicata in certurile celor doi este și micuța Isabela. Iata cum raspunde Marius Elisei acuzațiilor facute de Oana Roman!

- PNL se confrunta cu o serie de probleme in prezent, la nivelul mai multor organizații avand loc demisii ale șefilor de filiale, in timp ce in unele județe primarii lor din orașe importante iși anunța trecerea la PSD și candidatura din partea social-democraților in 2024.In ceea ce privește șefii de…

- Liviu Dragnea se confrunta cu probleme grave de sanatate, au informat surse sub protecția anonimatului. Fostul lider PSD a fost salvat in ultima clipa de specialiștii de la o instituție medicala din strainatate. Pericolul a fost foarte mare, potrivit declarațiilor facute in spațiul public. Liviu Dragnea,…

- Marian Mexicanu are probleme serioase cu legea! Artistul de muzica de petrecere a fost condamnat de instanța de judecata intr-un dosar penal. Ce au decis oamenii legii și care este fapta pe care a comis-o acordeonistul.

- Marius Elisei este mai fericit ca niciodata, iar asta dupa ce a recunoscut ca iubește din nou! In urma cu puțin timp, fostul soț al Oanei Roman a facut noi declarații despre noua iubita. Iata cum s-au cunoscut fostul partener de viața al vedetei din showbiz-ul de la noi și cea care il face acum fericit.

- Informații de ultima ora! Tatal lui Vlad Pascul, șoferul drogat din 2 Mai, a fost dus la reconstituirea incidentului de ieri. Mihai Pascu a ieșit de la sediul DIICOT, disperat sa plece cat mai repede și a accelerat motocicleta, fiind la un pas sa loveasca jurnaliștii. Poliția a deschis o ancheta.