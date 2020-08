Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica s-a relaxeazat departe de țara și de...copiii sai! Cantareața a petrecut o vacanța romantica, in Grecia, alaturi de soțul sau Lucian Mitrea. In timp ce ei doi se distrau pe un yacht, toata lumea s-a intrebat de ce micuții au ramas acasa. Vedeta a dat raspunsul.

- Actrita australiana Elizabeth Debicki o va interpreta pe Diana, Printesa de Wales, in ultimele doua sezoane ale serialului Netflix "The Crown", informeaza BBC. Vedeta din "The Night Manager" va prelua stafeta de la Emma Corrin, interpreta printesei din cel de-al patrulea sezon. …

- Andreea Banica știe ce este suferința. Artista a trecut prin cumpene serioase, dupa ce și-a pierdut tatal, mama și bunicul. Vedeta a vorbit deschis despre greutațile pe care i le-a scos viața in cale, dar și cum au schimbat-o și au modelat-o in femeia care este acum. Andreea Balan a trait adevarate…

- Andreea Banica și Lucian Mitrea au experimentat o mulțime de situații, in diverse locuri. Vedeta a marturisit ca a facut dragoste cu soțul ei in locuri mai puțin așteptate, cum ar fi in porumb sau pe dig. "Iți spun mai multe locuri daca vrei, dar… In porumb! Da! Nu cu știuleții! E o diferența…

- Andreea Banica a reușit de-alungul timpului sa iși pastrezesilueta impecabila, deși a devenit mama de doua ori. Pentru ca fanele ei au vrut sa afle secretul,artista le-a facut cateva marturisiri interesante, pe contul de socializare.Totul s-a intamplat in cadrul unei sesiuni de intrebari-raspuns pe…

- Andreea Banica și Iulia Albu au fost candva bune prietene, insa, la un moment dat acestea au rupt legatura. Chiar daca s-au atacat de multe ori in mediul virtual, postand mesaje acide una impotriva celeilalte, niciuna dintre ele nu a dezvaluit adevaratul motiv pentru care au ajuns aici. Zilele trecute,…

- Ieri, celebrul model Neculai Stanciu a trecut prin clipe de groaza. Vedeta susține ca a vazut moartea cu ochii in momentul in care a fost atacat de o haita mare de caini, chiar pe strazile din Capitala. La auzul acestui incident șocant, buna lui prietena, Andreea Banica a transmis un mesaj dur pe rețelele…