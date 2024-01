Secretul a fost aflat: cum se formeaza, de fapt, ceata?Daca exista ceva care este izbitor in diminețile de iarna, aceasta este ceața. Este vorba despre un fenomen atmosferic deosebit, cunoscut și sub numele de inversiune termica. Atmosfera are in general o structura in care temperatura scade pe masura ce urcam in altitudine, relateaza Rador Radio Romania.

Cu toate acestea, in anumite ocazii, in special in timpul nopților de iarna, suprafața Pamantului se poate raci rapid, ceea ce duce la o racire a stratului de aer in contact cu suprafața sa in comparatie cu aerul din straturile de deasupra.…