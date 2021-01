Stiri pe aceeasi tema

- Ombudsmanul european a anuntat vineri lansarea unei investigatii in legatura cu modul in care Comisia Europeana gestioneaza contractele de achizitie a vaccinurilor anti-COVID-19 incheiate cu companiile farmaceutice in numele statelor membre ale UE, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

- Delegația USR PLUS din Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa faca publice contractele de achiziționare a vaccinurilor impotriva Covid-19: „Orice secretizare diminueaza increderea oamenilor in campania de vaccinare”.

- Un ministrul belgian a publicat pe Twitter preturile, pana atunci confidentiale, ale vaccinurilor anti-Covid, punand Comisia Europeana intr-o situatie jenanta. Aceasta a reafirmat vineri importanta de a respecta aceasta "obligatie" de discretie, relateaza AFP preluat de news.ro Vezi și: Tentativa…

- Ministrul belgian al bugetului, Eva De Bleeker, a dezvaluit pe Twitter diferitele preturi secrete ale vaccinurilor impotriva COVID-19 pe care Comisia Europeana le-a negociat cu companiile farmaceutice in numele statelor member.

- Livrarea unor potentiale vaccinuri impotriva COVID-19 catre statele UE ar putea incepe in mod serios in aprilie 2021, a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a avertizat ca evolutia pandemiei de COVID-19 in UE este „alarmanta”.