- BREBU – Petru Ivan a prins drag de apicultura in 2012, dupa ce a inființat o plantație de pomi fructiferi. Apoi a investit in stupina cam tot ce-a caștigat muncind ca reprezentant Vanzari in patru județe din vestul țarii. A inceput cu 20 de familii de albine, iar acum are 150. Drumul insa n-a fost precum…

- Israel se numara printre țarile unde serviciul militar este obligatoriu, așa ca, și vedete au facut parte din armata, spunand ca așa pot oferi poporului un exemplu de curaj și determinare. Toți cei care s-au inrolat aveau 18 ani, iar cei care și-au dorit sa aiba un alt rol in armata, au trecut de la…

- Introdus tarziu și cu oferte neatractive pentru tineri, serviciul militar ca rezervist voluntar nu a avut succes, iar situația cere o rezolvare urgenta atat cat numarul rezerviștilor Armatei Romane a scazut la o cota periculoasa pentru siguranța naționala. O posibila rezolvare, armata obligatorie.Intrand…

- Un britanic care servea in armata israeliana a fost ucis si mai multi americani s-ar afla printre victime, Guvernul incercand sa verifice informatia, transmite BBC. De asemenea, turisti de mai multe nationalitati sunt dati disparuti. Un britanic care servea in armata israeliana a fost ucis intr-unul…

- Liderul militar Hamas din regiune, Ayman Younes, ar fi fost lichidat in urma unui atac lansat de armata, scrie presa de la Tel Aviv, citand surse apropiate de armata israeliana. Confimarea oficiala inca nu a venit, insa atacul a fost anunțat de armata Israelului. Corpul liderului Hamas ar fi fost fost…

- Armata israeliana a declarat luni ca a "lovit" un post militar al Hamas din Fasia Gaza folosind o drona, dupa ce trupele sale au fost luate drept tinta in cursul unei manifestatii, noteaza AFP, ictat de Agerpres.Aceasta lovitura israeliana intervine intr-un context de violente aproape zilnice de…

- O solicitare a Armatei Romane a starnit controverse in randul populației, dar și a medicilor de familie. Prin intermediul Direcțiilor de Sanatate Publica, Armata le-a solicitat mediilor de familie sa prezinte o situație cu cu pacienții care nu-s apți pentru serviciul militar.

- Iosif Songrov, locuitor al satului Kairaklia, practica apicultura de mai bine de 10 ani. El a moștenit aceasta ocupație de la bunicul și tatal sau. Analizind experiența sa de mulți ani in apicultura, Songrov recunoaște ca in acest an pentru prima data situația este deplorabila, deoarece prețul cu ridicata…