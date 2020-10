Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltarea județului Brașov sta indiscutabil sub semnul atragerii fondurilor europene. Evoluția foarte buna a ultimilor ani va fi completata de numeroase proiecte care sunt acum in curs de implementare de catre Consiliul Județean Brașov. In perioada de dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, in…

- Dominic Fritz s-a nascut in 1983 in sudul Germaniei, intr-o familie catolica cu opt copii. In 2003 a absolvit un liceu romano-catolic din Germania. A absolvit studii de stiinte politice si administrative in Germania, Franta si Anglia, iar in 2019 a acceptat un post de consilier in cadrul Agentiei…

- Prin selecția facuta pentru „dubla” cu Irlanda de Nord și Austria, Mirel Radoi va incerca sa joace un 4-4-3 in care nu va miza pe extreme, ci pe creativitatea și calitațile tehnice ale jucatorilor sai. Romania va debuta sub comanda lui Mirel Radoi pe 4 septembrie, cu Irlanda de Nord, in Liga Națiunilor.…

- "Au trecut trei decenii de la Revolutia din decembrie 1989, eveniment care a dus (cel putin in mod oficial) la caderea comunismului in Romania. Este important sa nu uitam ororile si greutatile prin care noi, parintii si bunicii nostri am trecut. Este poate mai important si ca generatiile viitoare sa…

- Persoanele prezente la Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF) au avut parte de un moment neașteptat. Inainte de ecranizarea filmului "Malkrog", regizorul Cristi Puiu a afirmat ca este inuman sa te uiți la o proiecție de 200 minute cu masca de protecție pe figura. In momentul in care a…

- Filiala Constanta a Partidului National Liberal (PNL) si Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania (UDTTMR) au anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ratificarea unui protocol de colaborare politica in baza caruia membrii comunitatii tatare vor primi locuri eligibile de consilieri…

- Spectacolul "Jurnal de Romania. 1989", conceput si regizat de Carmen Lidia Vidu, prima premiera din perioada de pandemie a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Capitala, va avea primele trei reprezentatii vineri, sambata si duminica, de la ora 21,30, in sala Amfiteatru de pe acoperisul TNB, potrivit…

- In caracterul generic al fiecarui roman neaoș se regasește negreșit dragostea pentru familie, pentru casa parinteasca și pentru pamant. Probabil ca aceasta este dovada faptului ca poporul roman a fost printre primele așezate geografic pe batranul continent. Acest caracter in regasim cu precadere și…