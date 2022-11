Fosta prințesa Kasia din Qatar, gasita moarta in Spania dupa ce a pierdut custodia copiilor…Știrea a facut inconjurul lumii, tragicul fapt s-a intamplat in vara acestui an, iar analiștii comenteaza inca pe tema faptului ca secretele familiei regale din Qatar nu au limite. Lux, opulența, acuzații de agresiuni sexuale, droguri…Cine poate ști adevarul? Și membrii famili regale din Qatar au secrete intunecate, la fel ca și oamenii obișnuiți. Cazul prințesei Kasia continua sa suscite interesul celor care banuie ca la mijloc ramane ceva nerezolvat. Un secret. Gallanio, fosta soție a lui Abdelaziz bin…