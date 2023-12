Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 7 decembrie 2023, de la ora 17:00, Muzeul de Arta Constanta prezinta expozitia de sculptura MONOCHROME. Expozitia de sculptura este semnata de artistul iesean Vladlen Babcinetchi si va fi deschisa publicului pana pe 7 ianuarie 2023. Evenimentul va fi inaugurat de criticul de arta, dr. Maria Bilasevschi,…

- Muzeul Satului Banatean (MSB) din Timisoara a vernisat, marti dupa-amiaza, expozitia intitulata "Centrul Artistic Baia Mare in forme, culori si traditii", in cadrul careia, pentru trei luni, publicul poate admira 12 lucrari de pictura si sase lucrari de sculptura semnate de Mihai Olos si Vida Gheza.Amfitrionii…

- La Muzeul National al Bucovinei va fi vernisata miercuri, 8 noiembrie, la ora 15:00 (la Muzeul de Istorie), Expozitia de stampe japoneze „Teatrul Kabuki", o expoziție inedita, prima de acest gen din Suceava.Toate lucrarile expuse provin dintr-o colectie privata, apartinand avocatului și ...

- Exploratori, puneți-va pintenii in picioare, incalecați pe cai și pregatiți-va de o noua aventura la Iulius Mall Cluj! Atriumul Principal (zona Zara) a fost „trimis” inapoi in timp, astfel ca atmosfera este demna de „Vestul Salbatic”! Expoziția interactiv – educativa are un traseu special, cu elemente…

- Biletele pentru cea mai asteptata expozitie a anului, „Universul lui Salvador Dali”, la ARCUB, sunt disponibile spre vanzare si pot fi achizitionate de pe Arcub.ro, Entertix.ro si de la casa de bilete ARCUB (str. Lipscani nr. 84-90).Intre 13 decembrie 2023 si 12 mai 2024, ARCUB prezinta cea mai ampla…

- Exploratori, puneți-va pintenii in picioare, incalecați pe cai și pregatiți-va de o noua aventura la Iulius Mall! Culoarul central de la parterul Iulius Mall a fost trimis inapoi in timp, iar atmosfera este una demna de „Vestul Salbatic”! Expoziția interactiv – educativa are un traseu special, cu elemente…

- Publicul este asteptat sa viziteze expozitia de fotografie "1991 - 2023: Martori oculari ai Republicii Moldova", deschisa, pana pe 12 octombrie, la Palatul Culturii din Iasi.Potrivit unui comunicat de presa transmis AGERPRES, expozitia cuprinde peste 150 de imagini unicat din arhiva digitala a Agentiei…

- Vineri: Expoziție stradala și ateliere la ”Noaptea cercetatorilor” in Alba Iulia. Arta vechilor icoane pictate pe lemn La Alba Iulia, vineri, 29 septembrie, in cadrul evenimentului ”Noaptea cercetatorilor” va fi prezentata o expoziție stradala și ateliere practice prin care se poate descoperi arta vechilor…