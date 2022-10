Stiri pe aceeasi tema

- „Vreau sa va vorbesc despre libertate. Aveam 16 ani la caderea regimului comunist. Deși poate voua nu va mai spune multe, e momentul zero al democrației romanești. momentul cand totul a devenit posibil - inclusiv faptul ca astazi vorbim liber și putem spera fara limite. Au urmat de atunci cateva etape…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) cere Comisiei Europene (CE) suspendarea urgenta a aplicarii obligatiei intoarcerii acasa a camioanelor si anularea interpretarii restrictive a CE legata de obligatia intoarcerii acasa a remorcilor si semiremorcilor acestora, se arata…

- Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, afirma ca „radiația n-are nevoie de o viza” sa treaca granițele in contextul suspendarii de catre Uniunea Europeana a acordului prin care rușii primeau vize mai ușor. Ea a facut comentariul dupa ce jurnaliștii ruși au intrebat-o la…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) anunta organizarea celui de-al 48-lea congres al Societatii Internationale de Istoria Medicinei, care va avea loc la Iasi in perioada 15 -18 septembrie. Este pentru a treia oara cand societatea tine un astfel de congres in Romania,…

- Compania aeriana Wizz Air va gazdui 21 de evenimente de recrutare, in lunile august si septembrie, in sapte orase din Romania pentru a angaja, pana la finalul acestui an, o suta de noi insotitori de zbor. Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti AGERPRES, cate patru sesiuni…

- Zacamintele de pe uscat ale Romaniei se epuizeaza treptat si, ca in orice alt domeniu din energie, nu avem aproape nicio politica care sa fie coerenta, consecventa si pe care sa existe consens intre aproape toti politicienii si autoritatile centrale si locale, se arata in Raportul „Romania la rascruce.…

- Kelemen Hunor a precizat la B1 TV ca sanctiunile introduse de Uniunea Europeana impotriva Rusiei ca urmare a invadarii Ucrainei erau necesare, „dar pretul il vom plati cu totii in aceasta iarna”. „Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar,…

- Europa s-ar putea confrunta cu cea mai grea iarna din ultimii 60 de ani, a declarat, marti seara, vicepremierul Kelemen Hunor, lider al UDMR."Va fi o iarna grea si sper ca noi nu vom avea probleme cu gaze, dar vor fi mai scumpe, asta este clar, asta este situatia. Noi am adoptat o lege mai…