Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu a reusit la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre desfasurata vineri la Lodz (Polonia) sa ajunga la o declaratie sau la un acord care sa reflecte condamnarea Rusiei pentru agresiunea contra Ucrainei, impas ce ridica semne…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a declarat joi ca va explora impreuna cu partenerii sai din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), reuniti la Lodz, in Polonia, ''toate posibilitatile legale'' pentru a obliga Rusia sa plateasca pentru distrugerea Ucrainei, relateaza…

- Josep Borrell, șeful diplomatiei europene, a declarat joi ca va explora impreuna cu partenerii sai din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) „toate posibilitatile legale” pentru a obliga Rusia sa plateasca pentru distrugerea Ucrainei, relateaza AFP, citat de Agerpres . „Am confiscat…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov s-a lansat joi intr-o serie de atacuri asupra Occidentului, NATO, OSCE si SUA, dar nu l-a uitat nici pe papa Francisc, dupa cum consemneaza agentiile internationale de stiri. Intr-o conferinta de presa desfasurata joi la Moscova, Lavrov a sustinut ca Statele Unite…

- Ministrii de externe din Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) se reunesc joi si vineri la Lodz (Polonia), intr-o intalnire marcata de lipsa reprezentantului Rusiei, Serghei Lavrov, transmite EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu participa, joi, la cea de-a 29-a sesiune a Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care se va desfasura la Lodz, in Polonia, in contextul detinerii de catre aceasta tara a Presedintiei in Exercitiu a acestei…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a caracterizat recentele atacuri rusesti cu rachete asupra mai multor orase mari din Ucraina drept "teroare" impotriva populatiei civile, transmite dpa, citata de Agerpres.