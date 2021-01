Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, i-a cerut miercuri presedintelui american Joe Biden sa propuna o "noua contributie nationala" ambitioasa pentru urmatorii zece ani in lupta impotriva incalzirii globale, salutand totodata reangajarea americana in relatia cu Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), informeaza AFP. I warmly welcome @POTUS Joe Biden’s steps for the USA to re-enter the #ParisAgreement, the global roadmap to tackle the climate emergency.With all countries fully engaged, we have a real opportunity to prevent climate catastrophe & embark on transformative #ClimateAction.—…