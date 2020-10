Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, estimeaza ca dialogul cu unele grupari jihadiste in Sahel este posibil, insa nu cu cele mai radicale, precum Statul Islamic (SI), in conditiile in care aceasta problema se pune tot mai insistent, in special in Mali, informeaza…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni bancilor de dezvoltare sa nu mai sustina proiecte in domeniul combustibililor fosili, crescand presiunea asupra creditorilor sustinuti de state inaintea unui summit dedicat schimbarilor climatice pe care Franta il va gazdui luna viitoare, informeaza…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut din nou vineri ''o incetarea imediata a ostilitatilor'' in Nagorno-Karabah, unde luptele se intensifica, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat, secretarul general al ONU ''regreta profund ca partile beligerante continua operatiunile…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a indemnat duminica Azerbaidjanul si fortele separatiste din Nagorno-Karabah sprijinite de Armenia "sa inceteze imediat luptele" in regiunea disputata, scena a celor mai sangeroase confruntari din 2016, noteaza AFP. Antonio Guterres "a lansat un apel ferm…

- Pierre Person, secretarul general adjunct al formatiunii Republica in Miscare (La Republique en marche, LRM), infiintata de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a demisionat, exprimand nemultumire fata de obiectivele partidului, informeaza cotidianul Le Monde, potrivit Mediafax.Deputatul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat vineri ca este "profund ingrijorat" dupa recurgerea la forta in Belarus impotriva manifestantilor pasnici, subliniind ca aceasta criza poate fi rezolvata numai "de poporul belarus", transmite AFP, potrivit AGERPRES.Exprimata intr-un comunicat…

- Ieri, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat ca pandemia de coronavirus prezinta ocazia de a reinventa zonele urbane, informeaza DPA, preluata de Agerpres. „Orasele duc intreaga povara a crizei, multe dintre ele cu sisteme sanitare sub presiune, cu servicii de apa si canalizare inadecvate…