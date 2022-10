Stiri pe aceeasi tema

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a condamnat marti lansarea de catre Coreea de Nord a unei rachete balistice deasupra Japoniei, denuntand o "escaladare", a declarat purtatorul sau de cuvant, relateaza AFP.

Secretarul general al Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a catalogat joi drept "total inacceptabile" afirmatiile despre un conflict nuclear si a avertizat Rusia asupra planurilor de anexare a unor regiuni din sud-estul Ucrainei.

Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a transmis vineri un apel adresat intregii lumi pentru a se mobiliza in sprijinul Pakistanului, la sosirea sa in aceasta tara in contextul unor inundatii catastrofale, informeaza agentia DPA.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, se va deplasa joi in Ucraina, unde va participa la o intalnire cu președinții ucrainean Volodimir Zelenski și cu cel turc, Recep Erdogan. „La invitația președintelui Zelenski, secretarul general al ONU se va afla joi la Lvov pentru o intalnire trilaterala…

Omenirea "se joaca cu un pistol incarcat", in contextul actualelor crize cu conotatie nucleara, a avertizat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sambata, la Hiroshima, cu ocazia implinirii a 77 de ani de la bombardamentul atomic american asupra Japoniei, scrie AFP, potrivit g4media.ro.

- Presedinta Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi a sosit joi in Japonia, ultima vizita in cadrul turneului sau in Asia, in care a efectuat o rara vizita in Taiwan si a infuriat China, relateaza AFP.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, 'condamna fara echivoc' atacul cu rachete semnalat sambata impotriva portului ucrainean Odesa, port crucial pentru punerea in aplicare a acordului semnat in ajun la Istanbul vizand reluarea exporturilor de cereale blocate de razboi,

