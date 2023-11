Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va vizita Antarctica pentru a observa impactul crizei climatice

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, intentioneaza sa viziteze Chile si Antarctica in zilele care urmeaza pentru a observa in mod direct impactul crizei climatice, informeaza DPA.In Antarctica, Antonio Guterres intentioneaza sa viziteze doi ghetari, precum si insula Copaitic, printre alte…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, este ''foarte ingrijorat de situația cumplita și de marile pierderi de vieți omenești in mai multe spitale din Fișia Gaza'', a transmis marți purtatorul sau de cuvint, potrivit France Presse și Agerpres. „In numele umanitații, secretarul general cere o incetare…

- Protectia civililor “trebuie sa fie primordiala” in conflictul dintre Israel si militantii palestinieni Hamas, a declarat luni secretarul general al ONU Antonio Guterres, citat de Reuters, avertizand ca Fasia Gaza devine “un cimitir pentru copii”, conform agerpres.ro. “Trebuie sa actionam acum pentru…

- Moartea jurnalistului Issam Abdallah, de la Reuters, care a fost ucis in timp ce lucra in sudul Libanului, demonstreaza riscul enorm ca acest conflict dintre Israel și gruparea militanta palestiniana Hamas sa se extinda in Liban, a declarat vineri secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Un jurnalist…

- "Nimic nu poate justifica aceste acte de teroare", a afirmat luni secretarul general al ONU, Antonio Guterres, atunci cand a vorbit despre conflictul violent provocat de atacurile Hamas asupra Israelului.

- Vicepreședintele Chinei, Hang Zheng, a avut la New York, intilniri separate cu secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres și secretarul de stat american, Antony Blinken. La intilnirea cu Antionio Guterres, Han a spus ca lumea se afla intr-o etapa de schimbari accelerate și…

- Printul William al Marii Britanii s-a intalnit luni la New York cu secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, cu care a discutat despre "eforturile necesare pentru a accelera lupta impotriva schimbarilor climatice si pentru a proteja mediul", a

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat joi, 31 august, ca nu se asteapta la pace in Ucraina prea curand. Fiind intrebat, la New York, daca crede ca discutiile pe aceasta tema sunt posibile in timpul Adunarii Generale a ONU de la jumatatea lunii septembrie, seful Organizatiei Natiunilor…