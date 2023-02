Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, nu intentioneaza sa-si prelungeasca mandatul si urmeaza sa paraseasca postul asa cum a planificat, in toamna acestui an, a anuntat alianta nord-atlantica, „Mandatul secretarului general Jens Stoltenberg a fost prelungit de trei ori si el si-a desfasurat…

- Ciprian Paraschiv, fostul presedinte de la Politehnica Iasi, a anuntat ca se alatura platformei "Romania 2030". "In toata cariera mea am facut parte numai din echipe puternice, care au atins tinte indraznete. Acum, plin de incredere, m-am alaturat unui proiect care are un obiectiv nobil, Saltul Istoric…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, apare drept candidat la postul de secretar general NATO, intr-o analiza realizata de publicația Politico. Discuția pe acest subiect apare in contextul finalului de mandat al actualului secretar general, norvegianul Jens Stoltenberg. Mandatul lui Stoltenberg ar…

- Anuntul a fost facut de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intr-un interviu difuzat duminica de BBC, relateaza DPA, preluata de Agerpres . NATO trebuie sa creasca productia de arme in contextul in care razboiul din Ucraina se prelungeste, iar nevoia Kievului de materiale militare sporeste,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite Agerpres . „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu de sfarsit de an…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a pledat pentru trimiterea suplimentara de armament catre Ucraina, transmite vineri dpa, citata de Agerpres. „Poate parea un paradox, dar sprijinul militar pentru Ucraina este cea mai scurta cale catre pace”, a declarat politicianul norvegian intr-un interviu…

- Rusia nu are de gand sa se retraga și va folosi acalmia temporara in acțiunile militare active din Ucraina pentru o noua ofensiva, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Lenta.ru. Stoltenberg a aratat ca Kievul a propus un plan de reglementare pașnica, insa Moscova nu a acceptat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat ingrijorarea ca luptele din Ucraina ar putea scapa de sub control si ar putea sa devina un razboi intre Rusia si NATO, relateaza „The Guardian”. „Daca lucrurile merg prost, pot merge groaznic de prost”, a declarat secretarul general al NATO,…