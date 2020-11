Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, a postat un mesaj dur pe Facebook in care s-a aratat deranjat de criticii masurilor de restricție impuse de Guvern pentru limitarea infecțiilor cu coronavirus. El a scris in postare ca situația este atat de grava incat nu mai sunt paturi la Terapie Intensiva…

- Antonel Tanase, Secretar general guvernului și președinte al PNL sector 3, s-a aratat vizibil deranjat ca masurile restrictive ale guvernului în contextul pandemiei de Covid sunt contestate susținând ca situația e atât de grava ca nu mai sunt paturi la Terapie Intensiva (ATI). Ulterior,…

- Secretarul general al Guvernului a afirmat marți, intr-o postare pe Facebook in care a luat apararea restricțiilor impuse la nivel național, ca „toate paturile de la ATI sunt ocupate”. El a revenit dupa aproximativ doua ore asupra mesajului și a modificat doar acel pasaj: „paturile ATI se ocupa din…

- Secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, admite faptul ca locurile la Terapie Intensiva s-au epuizat. El a scris, marți, pe Facebook ca romanii trebuie sa respecte masurile, pentru ca fiecare are...

- Anunț de ultima ora facut de Antonel Tanase, Secretarul General al Guvernului Orban. Acesta comenteaza, pe Facebook, deciziile nepopulare luate de guvern in ultimele zile și anunța ca nu mai sunt locuri la ATI in Romania."Doamnelor și domnilor, este din ce in ce mai greu sa discutam civilizat…

- Secretarul General adjunct al Guvernului, Costel Barbu, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Costel Barbu a anunțat printr-un mesaj pe Facebook ca a contactat virusului. Secretarul General adjunct al Guvernului se afla in izolare și susține ca nu a luat contact cu colegii din Guvern.…

- Alocațiile ar putea fi dublate daca președintele promulga legea prin care Parlamentul a decis revenirea la dublarea alocațiilor din acest an, dupa ce Guvernul a eșalonat calendarul de dublare pana in 2022. Curtea Constituționala a Romaniei a decis joi ca sesizarea Guvernului impotriva dublarii alocațiilor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca toti „tradatorii” care au tinut Guvernul Orban in viata sunt raspunzatori pentru recordul negru al crizei sanitare din Romania. „Un nou record negativ – 60 de morti de COVID-19! Sectiile ATI gem de bolnavi, Romania a depasit China la numarul infectarilor.…