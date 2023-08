Stiri pe aceeasi tema

- „Romania merita sa fie in Schengen!” – spune Gheorghe Carciu, ministru secretar de stat la Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni. „Romania merita sa fie in Schengen! Locul nostru este in Schengen! Am transmis acest mesaj autoritaților austriece și tuturor invitaților care au participat la spectacolul…

- Incepand cu 31 iulie, Regatul Unit a eliminat toate taxele de import și contingentele tarifare pentru șapte produse agricole din Republica Moldova, a declarat Ambasada Marii Britanii la Chișinau pe pagina sa de Facebook . „Regatul Unit continua sa sprijine ferm Moldova și sa faca tot posibilul pentru…

- Elevii și tinerii romani din afara țarii au mers in tabara in stațiunea Sacelu, din județul Gorj. Unitatea de cazare este gestionata de Direcția Județeana de Tineret Gorj. Taberele pentru tineri din afara țarii fac parte din programul ARC. Au inceput seriile de cazare și masa. Acestea se vor incheia…

- Premierul Marcel Ciolacu face astazi prima sa vizita la Chișinau in calitate de șef al Guvernului de la București. El are programate, pe langa convorbirile cu omologul sau moldovean, Dorin Recean, și intrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu președintele Parlamentului de la Chișinau,…

- Prim-ministrul Dorin Recean a participat astazi la ceremonia de transmitere a șase birouri mobile, donate Serviciului Vamal de catre Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaționala (USAID). La eveniment au participat Laura Hruby, șefa adjuncta a Misiunii Ambasadei SUA la Chișinau, Igor Talmazan,…

- Ziua Romanilor de Pretutindeni 2023 este sarbatorita, timp de patru zile, in perioada 25-28 mai 2023, la București, in cadrul Festivalului „Aici-Acolo”. Festivalul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde o serie de evenimente organizate de Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni,…

- In perioada 25-28 mai 2023 are loc la București cea de-a VI-a editie a Festivalului ”Aici-Acolo”, cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni (tradițional sarbatorita in ultima duminica din luna mai—anul acesta pe 28 mai).Festivalul, aflat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei, cuprinde…

- Ziua romanilor de pretutindeni, sarbatorita in ultima duminica a lunii mai, incepand cu anul 2015, va fi marcata in acest an, intr-un mod aparte. Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni a anunțat organizarea mai multor evenimente dedicate acestei zile.