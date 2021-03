Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit joi, 25 martie 2021, pe Eric Stewart, președintele executiv al Consiliului de Afaceri Romano-American (American Romanian Business Council – AMRO), cu ocazia vizitei pe care delegația AMRO o desfașoara in Romania in perioada 24-25 martie. La intalnire…

- Invitația a fost lansata de Bogdan Aurescu la reuniunea miniștrilor de externe din statele membre NATO, la Bruxelles, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), marți, 23 martie. Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marți, 23 martie, la reuniunea miniștrilor de externe din statele…

- Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, Titus Corlatean (PSD), l-a primit miercuri pe insarcinatul cu afaceri a.i. al Statelor Unite ale Americii in Romania, David Muniz, intalnire in care fost evidentiata importanta si semnificatia aniversarii in 2021 a 10 ani de la semnarea Declaratiei…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu i-a adresat miercuri, 27 ianuarie 2021, o scrisoare de felicitare omologului american, Antony Blinken, cu ocazia preluarii oficiale a mandatului de secretar de stat al SUA, dupa confirmarea de catre Congresul SUA. In cadrul scrisorii, ministrul Bogdan Aurescu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, ca Romania ramane un aliat puternic si prieten de incredere al Statelor Unite ale Americii. "2020 a fost si anul aniversarii a 140 de ani de relatii diplomatice bilaterale, un moment de reflectie si proiectie spre viitor, cu increderea data de faptul ca…

- Potrivit sursei citate, Bogdan Aurescu a transmis aprecierea parții romane pentru activitatea ambasadorului Zuckerman, pe parcursul mandatului acestuia la București, pentru implicarea dinamica in dezvoltarea și aprofundarea Parteneriatului Strategic bilateral."Cu aceasta ocazie, ministrul roman de externe…

