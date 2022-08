Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit duminica in Africa de Sud, incepandu-și calatoria in Africa care este descrisa pe larg de catre presa americana ca fiind un nou efort de a readuce aliații și o renaștere a politicii de tip Razboi Rece. Deși in incercarea de a contracara influența…

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului constituie o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata si SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a afirmat vineri secretarul de stat american Antony Blinken, informeaza Reuters si AFP.

- Lansarile de rachete chineze in jurul Taiwanului constituie o actiune nejustificata, semnificativa si disproportionata si SUA i-au transmis in mod clar Chinei ca nu cauta sa provoace o criza, a afirmat vineri secretarul de stat american Antony Blinken, informeaza Reuters.

- Seful diplomatiei americane se va deplasa in august in Africa de Sud, in Republica Democratica Congo si in Rwanda, a anuntat vineri Departamentul de Stat, in contextul in care SUA incearca sa contracareze influenta diplomatiei ruse, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, si-a exprimat sambata speranta unei discutii "constructive" cu Beijingul, la inceputul unei rare intalniri cu omologul sau chinez, Wang Yi, pe insula indoneziana Bali, noteaza AFP.

- Secretarul de stat american Antony Blinken i-a cerut vineri, 8 iulie, ministrului rus de Externe Serghei Lavrov, in cadrul unui summit al grupului G20, care s-a desfasurat in Indonezia, ca Rusia sa permita exportul cerealelor din Ucraina.

- Uniunea Europeana intenționeaza sa devina cel mai mare investitor in cel mai inalt baraj din lume, aflat in Tadjikistan, au declarat oficiali UE pentru Reuters. Mișcarea are ca scop sa ajute Asia Centrala sa-și reduca dependența energetica de Rusia și, de asemenea, este energia rusa și o parte a raspunsului…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat -duminica - ca presedintele rus Vladimir Putin a esuat in ceea ce priveste obiectivul sau strategic in Ucraina, in pofida progreselor recente ale armatei ruse in Donbas, estul tarii, potrivit EFE, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…